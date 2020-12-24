Koca: "Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (9)

Koca: "BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız."