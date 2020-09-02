Koca: "Bizim testlerin içinde basın mensupları ve turistik bölgelerde yapılan testler yok. Pozitif...

Koca: "Bizim testlerin içinde basın mensupları ve turistik bölgelerde yapılan testler yok. Pozitif vakaları takibe alıyoruz ama testlerin içinde yok."

Koca: "Bizim testlerin içinde basın mensupları ve turistik bölgelerde yapılan testler yok. Pozitif vakaları takibe alıyoruz ama testlerin içinde yok."

Sağlık, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 20:49 - Kaynak: AA Son Dakika › Sağlık › Koca: 'Bizim testlerin içinde basın mensupları ve turistik bölgelerde yapılan testler yok. Pozitif... - Son Dakika

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