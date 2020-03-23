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Koca: "Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz."
6 saat önce
Koca: "Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz.
Koca: "Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:32 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı