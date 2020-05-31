Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, cismiyle bir tarihtir, kültürdür, sanattır. Yeniden dirilişiyle bir kutlu mirastır, vefadır, tarih bilincidir. Adıyla hepimize örnek bir hizmet anlayışı, bir rehber olacaktır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılış töreninde, bugün ikinci kez hastane açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlık siteminin gücüne güç katacak adımları birer birer attıklarını belirten Koca, açılışı yapılan hastanenin kendisini heyecanlandıran çok özel bir adım olduğunu ifade etti.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 45 günde restore edilen hastanenin modern bir görünüme kavuştuğunu dile getirdi.

Koca, "Burada bulunmamız sadece bir hastane açılışının değil, tarihimize, kültür mirasımıza sahip çıkışın, vefanın bir nişanesidir. Hadımköy Askeri Hastanesi, Sultan Abdülhamit han tarafından başlatılan imar hareketinin o zamanki İstanbul taşrasına bir yansımasıdır. Zira bu yapının içinde yer aldığı Hadımköy, Osmanlı döneminde İstanbul dışı yerleşim bölgesidir." dedi.

Sultan 2. Abdülhamit döneminin yedi düvelin saldırılarına göğüs geren bir devlet idaresi yanında, bıraktığı eserlerle de müstesna bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Koca, Abdülhamit'in kızının şahitliğine göre dirayetli ama Mehmetçik deyince kendi evladından söz edilmişçesine gözleri dolan bir hükümdar olduğunu kaydetti.

Koca, 2. Abdülhamit'in devrinde güçlü bir liderlikle beraber, başta eğitim ve sağlık kurumları olmak üzere onlarca eser bıraktığına anlattı.

Açılışı yapılan hastane binasının tarihi hakkında da bilgiler veren Koca, şöyle konuştu:

"19. yüzyıl askeri mimarisi özellikleriyle inşası yapılıp 1891 yılında hizmete sokulan bu Hamidiye Hastanesi, hummalı bir çalışmayla, talimatınızla (Cumhurbaşkanı Erdoğan) belirttiğiniz sürede yeniden ayağa kaldırılmış ve milletimizin hizmetine sunulmuştur. Bu görevi omuzlayanların başarısı, aynı zamanda 'Hadımköy Harabesinin 45 günde restore edilemeyeceğini" iddia edenlere de bir cevap teşkil etmektedir. Başta bu konuya özel olarak eğilerek yakın takiple yönlendiren şahsınız olmak üzere bu eserin yeniden canlanmasında emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ederim.

129 yıllık bu tarihi bina 1985 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet gördü. Koridorlarında Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşlarının acıları, gazilerimizin hatıraları var. Nice yara bu çatı altında sarıldı. Nice kahramanımız bu çatı altında şehadet mertebesine ulaştı. 1985'den sonra 27 yıl kadar kışla ve inzibat merkez karakolu olarak kullanılan bu güzide eserin terk edildikten sonra anılarıyla tarihe gömülmesine gönlümüz razı olamazdı, olmadı. Artık yıkılmaya terk edilmiş bir harabe yerinde, tarihi mimari özellikleri korunarak restore edilmiş 100 yataklı modern bir hastane ve canlı bir ecdat yadigarı bulunmaktadır. Milletimize hayırlı olsun."

"Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, cismiyle bir tarihtir, kültürdür, sanattır"

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu mirasın bir vefa örneğiyle taçlandırıldığını aktarırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakından tanıyanlarca yoksulların babası olarak anılan, hayatını hayır işlerine vakfetmiş, herkesin doktor ağabeyi Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un adını veriyoruz. Doktor Niyazi bey, Balkan harbinde esir düşen, Erzurum ve Çanakkale cephelerinde gazi olan, Batum'da, Azerbeycan'da askerlik görevine devam eden ve nihayet Sakarya Meydan savaşında ağır yaralanarak emekli olma zorunda kalan Yüzbaşı Numan beyin oğludur. Cepheden cepheye koşan bir babanın evladı olarak savaş yıllarıyla beraber büyümüş ve İkinci Dünya Savaşının bitişiyle beraber tıbbiyeden mezun olmuştur.

Doktor Niyazi Kurtulmuş, mesleğini sadece hastaları tedavi ederek değil, onların gönlünü fethederek sürdürmüş bir hekimdir. Yoksulların hamisidir. O yılların şartlarında, ücretsiz muayene ettiği birçok hastasına bilabedel ilaç vermekle kalmayıp, üstüne bir de ceplerine harçlık koyduğu bilinmektedir. Taşradan İstanbul'a okumaya gelmiş birçok öğrencinin hayatlarında dönüm noktasıdır, İsmail Niyazi Kurtulmuş ile tanışmak. Kızların okutulmasına özel önem vermiştir. Hamiliği ve verdiği burslar sayesinde yüzlerce gencimiz eğitim görmüştür.

66 yaşında kalp rahatsızlığıyla hayata gözlerini yumduğunda ardında onu hayırla, minnetle anan binlerce yetkin insan, binlerce yetişmiş evlat bırakmıştır. Hep tekrarladığım gibi, genç meslektaşlarıma sadece modern binalar, son teknoloji cihazlar değil, büyüklerimizden aldığımız kültür, ilim ve irfanı; insan sevgisini, insana hizmet şuurunu da bırakmanın çabası içindeyiz. Bu güzide hastanemizde görev alacak doktor arkadaşlarımın, tüm sağlık çalışanlarımın, hayırla yad ettiğimiz büyüklerimizin adına layık bir anlayışla hizmet bayrağını taşıyacağından şüphe duymuyorum. Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, cismiyle bir tarihtir, kültürdür, sanattır. Yeniden dirilişiyle bir kutlu mirastır, vefadır, tarih bilincidir. Adıyla hepimize örnek bir hizmet anlayışı, bir rehber olacaktır."

Bakan Koca, emeği geçenlere teşekkür ederken, hastanenin başta İstanbullular olmak üzere, bütün vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.