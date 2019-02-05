Son Dakika Haberleri: Koca: Bu hafta 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacak

Koca: Bu hafta 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacak

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, "Bu hafta itibarıyla 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır.

Koca: Bu hafta 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacak, System.String[]
Sağlık Bakanı Koca, "Bu hafta itibarıyla 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:35 

fahrettin koca, Ekonomi
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