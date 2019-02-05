Koca: Bu hafta 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacak
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, "Bu hafta itibarıyla 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır.
Sağlık Bakanı Koca, "Bu hafta itibarıyla 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:35
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