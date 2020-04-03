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Koca: "Bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi faydasının daha fazla olduğunu gördük. İlaç algoritması...
6 saat önce
Koca: "Bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi faydasının daha fazla olduğunu gördük. İlaç algoritması da buna göre değiştirilmiş oldu.
Koca: "Bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi faydasının daha fazla olduğunu gördük. İlaç algoritması da buna göre değiştirilmiş oldu."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:56 Kaynak: AA
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