Son Dakika › Güncel › Koca: 'Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sıfır riskle... - Son Dakika
Koca: "Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sıfır riskle...
6 saat önce
Koca: "Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım."
Koca: "Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:46 Kaynak: AA
Son Dakika Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi