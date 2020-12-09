Koca, bugüne kadar 120 binden fazla sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını, 216 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.
09.12.2020 20:27
Koca, bugüne kadar 120 binden fazla sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını, 216 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Koca, bugüne kadar 120 binden fazla sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını, 216 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Koca, bugüne kadar 120 binden fazla sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını, 216 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi. - Son Dakika
Son Dakika Salgın süresince 216 sağlık personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında Koronavirüs tespitinde yeni yöntem! Artık belirti göstermeyen hastalar da tespit edilebilecek Korona tedavisi gören Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu