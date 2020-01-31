Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini,... - Son Dakika

Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini,...

6 saat önce

Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini, herhangi bir virüse rastlanmadığını açıkladı.

Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini,..., System.String[]

Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini, herhangi bir virüse rastlanmadığını açıkladı.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini,... - Son Dakika
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