Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini,... - Son Dakika

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Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini,...
6 saat önce
Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini, herhangi bir virüse rastlanmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini, herhangi bir virüse rastlanmadığını açıkladı.
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