Koca: "Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Koca: 'Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi. - Son Dakika

Koca: "Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi.

6 saat önce

Koca: "Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi.

Koca:

Koca: "Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı."

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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