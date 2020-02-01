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Koca: "Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi.
6 saat önce
Koca: "Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Koca: "Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı."
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