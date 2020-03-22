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Koca: "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı...
6 saat önce
Koca: "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. "
Koca: "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. "
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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