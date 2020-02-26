Koca: "Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koca: 'Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren... - Son Dakika

Koca: "Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren...

6 saat önce

Koca: "Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk."

Koca:

Koca: "Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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