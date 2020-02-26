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Koca: "Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren...
6 saat önce
Koca: "Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk."
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:26 Kaynak: AA
Koca: "Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk."
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