Koca çerçeveyi motosiklet üzerinde böyle taşıdılar - Son Dakika

Koca çerçeveyi motosiklet üzerinde böyle taşıdılar

İSTANBUL - Küçükçekmece'de koca çerçeveyi motosikletle taşıyan iki kişi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Küçükçekmece'de iki kişi, koca çerçeveyi motosikletle taşımak üzere yola çıktı. Motosiklet sürücüsünün arkasına binen şahıs, kendisinden büyük çerçeveyi büyük bir dikkatle tuttu. Hem trafiği hem de kendilerini tehlikeye sokan iki kafadar, arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.