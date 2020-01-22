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Koca: "Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye...
6 saat önce
Koca: "Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var"
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Koca: "Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var"
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