Koca: "Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye... - Son Dakika

Koca: "Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye...

6 saat önce

Koca: "Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var"

Koca:

Koca: "Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var"

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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