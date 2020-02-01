Koca: "Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Bilim Kurulumuzun önerileriyle 14 gün... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Bilim Kurulumuzun önerileriyle 14 gün... - Son Dakika

Koca: "Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Bilim Kurulumuzun önerileriyle 14 gün...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil,Bilim Kurulumuzun önerileriyle 14 gün misafir edilecekler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil,Bilim Kurulumuzun önerileriyle 14 gün misafir edilecekler.Hiç bir olasılığı ötelemek istemiyoruz"dedi.

Koca: Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Bilim Kurulumuzun önerileriyle 14 gün...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:37 Kaynak: AA
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