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Koca: "Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal...
6 saat önce
Koca: "Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli."
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:28 Kaynak: AA
Koca: "Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli."
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