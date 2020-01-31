Koca: "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. - Son Dakika

Koca: "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz.

6 saat önce

Koca: "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz.

Koca:

Koca: "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmandı."

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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