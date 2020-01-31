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Koca: "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz.
6 saat önce
Koca: "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:28 Kaynak: AA
Koca: "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmandı."
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