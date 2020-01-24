Koca: "Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koca: 'Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. - Son Dakika

Koca: "Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık.

6 saat önce

Koca: "Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık.

Koca:

Koca: "Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık."

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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