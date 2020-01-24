Koca: "Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı

Çin'de koronavirüsü için 6 günde bin yataklı hastane inşa edilecek