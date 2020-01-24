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Koca: "Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık.
6 saat önce
Koca: "Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Koca: "Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık."
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