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Koca: "(Çin'den getirilen vatandaşlar) Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün...
6 saat önce
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:13 Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (3)
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