Koca: "(Çin'den getirilen vatandaşlar) Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: '(Çin'den getirilen vatandaşlar) Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün... - Son Dakika

Koca: "(Çin'den getirilen vatandaşlar) Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün...

6 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (3)

Koca: (Çin'den getirilen vatandaşlar) Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:13 Kaynak: AA
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