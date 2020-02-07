Koca: "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının... - Son Dakika
Son Dakika Politika Koca: 'Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının... - Son Dakika

Koca: "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının...

7 saat önce

Koca: "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık.

Koca:

Koca: "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık."

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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