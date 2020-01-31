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Koca: "Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor.
6 saat önce
Koca: "Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:36 Kaynak: AA
Koca: "Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor. Yük gemileri olabilir. Tüm gemiler sıkı tetkiklerden geçiriliyor."
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