Koca: "Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor. - Son Dakika
Son Dakika Politika Koca: 'Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor. - Son Dakika

Koca: "Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor.

6 saat önce

Koca: "Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor.

Koca:

Koca: "Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor. Yük gemileri olabilir. Tüm gemiler sıkı tetkiklerden geçiriliyor."

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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