Koca Çınar Yaşam Merkezinin duvarları Fehmi Amca'ya emanet - Son Dakika

Resim yapmaya 5 yaşında başlamış olan Fehmi Çelikbudak, bugünlerde Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezinin duvarlarını sanatıyla süslüyor.



Resim yapmaya 5 yaşında başlamış olan 73 yaşındaki Fehmi Çelikbudak, bugünlerde Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezinde sanatını devam ettiriyor. Kara kalem resimlerin yanı sıra farklı boyama yöntemlerini de kullanan Çelikbudak, resim yeteneğinin doğuştan geldiğini söyledi. Yaptığı birçok resmi merkezin duvarlarına asıldığını belirten Çelikbudak, "Arkamda görmüş olduğunuz resimleri de ben yaptım, başka odalarda da bunlara benzer çalışmalarım var. Ressamlıkta biraz doğuştan gelen bir yeteneğin olması gerekir, biraz da bu konu hakkında eğitim almak gerekir" dedi.



Fehmi Amca'nın kara kalem ile yapmış olduğu Türkan Şoray, Adile Naşit, Kemal Sunal, Tarık Akan gibi Yeşilçam sanatçılarının portrelerini Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde görmek mümkün. Bu portreler bazen de sulu boya fırçası ile denizin ortasında bir sandal ya da kocaman bir çınar ağacına dönüşüyor.



"Hayatımda çok şeyi değiştirdi"



Koca Çınar Yaşam Merkezi, son 3 yıldır Fehmi Çelikbudak için vazgeçilmez olmuş. Koca Çınar'a geldikten sonra hayatında çok şeyin değiştiğini anlatan Çelikbudak, kendisini psikolojik olarak daha rahat hissettiğini söyledi. Çelikbudak, konuşmasının devamında ise duygularını şöyle anlattı:



"Buradaki arkadaşların hepsine uyum sağlayabiliyorum, burada kendimi çok rahat hissediyorum. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan böyle yaşam merkezlerinin devamının açılmasını rica ediyorum. Burada bazı arkadaşlarım enstrüman çalıyor. Müzik yapıyorlar, bize de moral veriyorlar. Bazen de televizyon izleyip, sohbet ediyoruz. Atölyeler düzenleniyor, onlara katılıyoruz. Kitap okuyoruz. Şiir yazan arkadaşlarımız var. Bu resimlerin hepsini burada çizdim çünkü ben evde resim çizmeyi sevmem, bu ürünleri buraya teşhir için getiriyorum, benden sonra ki gençlere armağan olsun."



"Aile gibiyiz burada"



Koca Çınar müdavimlerinin hepsinin resimlerini de yapan Çelikbudak, "Arkadaşlarım yaptığım çalışmaları götürüp evlerinin duvarlarına asmış. Burada aile gibi olduk. Aile gibiyiz burada. Tabi her aile de olan tartışmalar da çıkıyor aramızda, ama kısa sürede tatlıya bağlıyoruz. Çeşitli branşlarda atölye ve eğitimler düzenleniyor. Bu atölyelerden biri de tabi ki resim. Ben de katıldım o atölyeye. Buraya bir hoca gelmişti, onunla birlikte bir süre beraber resim yaptık. Bu atölyenin bana çok katkısı oldu. Ben, bize bu imkanı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR