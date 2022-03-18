Koca Çınarlar 18 Mart kahramanlarını andı - Son Dakika
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Koca Çınarlar 18 Mart kahramanlarını andı

18.03.2022 13:45

Odunpazarı Belediyesinin Üniversite Evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezinin müdavimleri, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Zaferin kahramanlarını unutmadı.

Anma töreni düzenleyen Koca Çınarlar, kendi yazdıkları şiir ve kompozisyonları okudu.

Anma töreni, saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili kendi yazdıkları şiir ve kompozisyonları okuyan Koca Çınarlar, Zaferin kahramanlarını da unutmadı. Koca Çınarlar, yine kendi yazdıkları piyesle Zaferi ve Zaferin Kahramanlarını anlattı.

Duygu dolu anların yaşandığı anma töreninde, Koca Çınarlar Zaferin kahramanlarından "Seyit Onbaşı", "Nezahat Onbaşı", "Mehmet Çavuş", "Halide Onbaşı" ve "Kınalı Hasan"ın adlarını taşıdıkları dövizlere yazarak, kahramanları bir kez daha yâd etti.

Kaynak: Bültenler
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İstiklal Marşı, Çanakkale, 18 mart, Şiir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koca Çınarlar 18 Mart kahramanlarını andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koca Çınarlar 18 Mart kahramanlarını andı - Son Dakika
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