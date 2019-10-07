Son Dakika Haberleri: Koca çınarlar Atatol Behramoğlu Kitaplığını gezdi
Son Dakika Güncel Koca çınarlar Atatol Behramoğlu Kitaplığını gezdi

Koca çınarlar Atatol Behramoğlu Kitaplığını gezdi

46 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetlerine bağlı olan Koca Çınar Yaşam Merkezi kültürel faaliyetlerine devam ediyor.

Koca çınarlar Atatol Behramoğlu Kitaplığını gezdi, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetlerine bağlı olan Koca Çınar Yaşam Merkezi kültürel faaliyetlerine devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri, Odunpazarı Belediyesi tarafından tarihi bölgede bulunan Yağcızade Konağı'na açılan Ataol Behramoğlu Kitaplığını ziyaret etti. Kitaplıkta bulunan Ataol Behramoğlu'nun Odunpazarı Belediyesine hediye ettiği kitapları inceleyen koca çınarlar, duvarlarda asılı olan şiirleri tek tek okudu. Kitaplıkta yer alan Ataol Behramoğluna ait eşyaları da inceleyen koca çınarlar bol bol kitap okudu. Kitaplar arasında unutamayacakları bir gün yaşayan koca çınarlar, Eskişehir'e böyle bir eser kazandırdığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve Prof. Dr. Ataol Behramoğluna teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:21 Kaynak: İHA
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