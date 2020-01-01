Koca çınarlar 'Cibali Karakolu' oyunu ile yeni yıla girdi - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Koca Çınar Yaşam Merkezi, yeni yılı coşkulu bir şekilde kutladı.



Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen yeni yıl etkinliğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Henri Kéroul ve Albert Barre'nin Une Nuit de Noces adlı eserinden; Muammer Karaca ve Refik Kordağ tarafından uyarlanan Cibali Karakolu adlı tiyatro oyununu sahneleyen koca çınarlar, kahkaha dolu anlar yaşadı. Şarkılar söyleyen, oyunlar oynayan koca çınarlara, Başkan Kurt da eşlik etti. Gönüllerince eğlenen koca çınarlar, Odunpazarı Belediye Başkanına teşekkür ederek, sağlıklı ve mutlu bir yıl diledi.



Koca çınarlar ile uzun uzun sohbet eden Başkan Kurt, yeni yılın eskisinden daha iyi olmasını dilerek herkesin yeni yılını kutladı. Gerçekleştirilen etkinlik sonunda pasta kesildi. - ESKİŞEHİR