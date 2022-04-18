"Koca çınarlar" el sanatları ve müzikle huzur buluyor - Son Dakika

Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesi Gündüz Yaşlı Yaşam ve Etkinlik Merkezi'nde hem sosyalleşiyor hem de verimli vakit geçiriyor.

Altınova Mahallesi'nde hizmet veren merkeze gelen 65 yaş üstü kişiler, yaşıtları ile vakit geçirerek sosyal etkinliklerde bulunmanın yanı sıra hobilerini geliştirip yeni uğraşılar ediniyor.

Yaşlılar ebru, yağlı boya, resim gibi el sanatlarının yanında, müzik eşliğinde her gün fiziksel aktivite de yapıyor.

Yeme, içme ihtiyaçlarını da merkezde karşılayan yaşlılar, etkinliklerden arta kalan zamanlarda kitap okuyor, örgü örüyor, müzik dinliyor.

Yaşlılar, haftanın belirli günlerinde hemşire ve doktor hizmetinden de faydalanabiliyor.

Merkez günde yaklaşık 30 kişiye hizmet veriyor.

Gönülevleri Projesi'yle kapsam genişletilecek

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AA muhabirine, büyüklere hürmetlerinin karşılığı olarak oluşturdukları merkezin 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet verdiğini söyledi.

Büyüklerin haklarının ödenemeyeceğini ifade eden Yüksel, "Büyüklerimiz günlük ihtiyaçlarını burada karşılıyor, çeşitli aktiviteler yaparak güzel sanatlarla uğraşıyor. Onun yanı sıra el sanatlarında kendilerini geliştirebiliyorlar. Burada çok güzel resimler yapıyorlar. İnşallah ileride yaptıkları resimleri de sahilde sergileme fırsatı olacak. Yaşlılarımız burada dost, arkadaş ortamı içinde güzel hoş sohbetler yapabiliyor. Yaşlılarımız merkezden çok memnun."

Gençlerin üzerinde büyük emekleri bulunan büyüklere sahip çıkmanın önemine işaret eden Yüksel, "Bu proje daha da büyüyor, Allah nasip ederse Trakya'nın en büyük Gönülevleri Projesi'ni yapıyoruz." dedi.

Cüneyt Yüksel, Gönülevleri Projesi kapsamında hazırlayacakları merkezden hem engelli hem de yaşlıların yararlanacağını belirterek, merkezde havuzdan fizyoterapiye, saunaya, masaj salonuna kadar birçok aktivitenin bulunacağını söyledi.

Merkezde engelli veya yaşlıların gerektiğinde misafir olarak kalabileceğini dile getiren Yüksel, burada değişik branşlarda dersler alınabileceğini, yabancı dil dersi bile verileceğini kaydetti.

"Kahvehanelerden kurtulduğumuz için teşekkür ederiz"

Merkezden yararlanan 79 yaşındaki Rafet Öner de merkezi kuranlara teşekkür etti.

Kurulduğu günden bu yana merkeze geldiğini ifade eden Öner, "65 yaş üstü için burası çok iyi. Buradaki hizmetten çok memnunuz. Ebru yapmayı öğrendik, daha sonra biz de ebru yapmaya başladık. Doktorlar gelip sağlık konusunda zaman zaman bilgi veriyor. Kahvehanelerden kurtulduğumuz için de ayrıca teşekkür ederiz." diye konuştu.

Birsen Arslan ise merkezde yaptıkları etkinliklerden mutlu olduklarını dile getirdi.

Yaşlılara sağlanan hizmetten dolayı belediyeye teşekkür eden Arslan, şunları aktardı:

"Evde boşa zaman geçireceğimize burada el sanatlarıyla ilgilenerek hem boş zamanımızı değerlendiriyoruz hem de kendimizi geliştiriyoruz. Manevi olarak da kendimizi rahatlamış hissediyoruz. İleride yaptığımız eserlerin sergilenmesi bizi daha da mutlu edecek. Burada çayımız, yemeğimiz eksik olmuyor, saatin nasıl geçtiğini anlamıyoruz."