Son Dakika Haberleri: Koca Çınarlar Yeni Yılı Başkan Kazım Kurt İle Kutladı

Koca Çınarlar Yeni Yılı Başkan Kazım Kurt İle Kutladı

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Koca Çınar Yaşam Merkezi yeni yılı coşkulu bir şekilde kutladı.

Koca Çınarlar Yeni Yılı Başkan Kazım Kurt İle Kutladı, System.String[]

Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen yeni yıl etkinliğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Yenikent İşletme Koop. Başkanı Hüseyin Ceyhan ve kooperatif üyeleri de katıldı.

Başkan Kurt, Koca Çınar'da düzenlenen etkinlikte müdavimlerin yeni yıllarını kutladı. Yeni yılın eskisinden daha iyi olmasını dileyen Başkan Kurt, Koca Çınar müdavimleri ile uzun uzun sohbet etti. Etkinlikte Yenikent İşletme Kooperatif Başkanı Hüseyin Ceyhan, Koca Çınar müdavimlerine bir sürpriz yaparak türkü söyledi. Ceyhan'ın saz eşliğinde söylediği türkülere Koca Çınar müdavimleri de eşlik etti.

Gerçekleştirilen etkinlik sonunda pasta kesildi. Pasta kesiminin ardından Koca Çınar müdavimleri, Başkan Kurt ve misafirlere el işi tespih hediye edildi. Başkan Kazım Kurt'ta yanında getirdiği hediye paketlerini Koca Çınarlara hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:22 Kaynak: Bültenler

Ceyhan, Odunpazarı, Kazım Kurt, Çınar, Güncel
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