Koca çınarlardan Atatürk'e vefa programı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesine bağlı Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.



Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anan koca çınarlar, programda duygusal anlar yaşadı. Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri, saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Odunpazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Atatürk'ü anmak için hazırlanan videoyu izleyen koca çınarlar, kendi yazdıkları Atatürk şiirlerini okudu. Koca çınarlar, bu imkanı kendilerine sunduğu için Başkan Kurt'a teşekkür ederek, kitap hediye etti.



"Onun ilkelerini günün şartlarına göre yorumlayarak, geliştirerek büyütmemiz lazım"



Anma programında konuşan Başkan Kurt, Atatürk'ün dünya tarihine mal olmuş bir lider olduğunu belirterek, "Bugün bizim göremediklerimizi 100 yıl öncesinden görmüş, çözmüş ve çözüm üretmiş bir lider. İnsan gücü ile anlatılma şansı yok. Dünyada pek çok ülkede pek çok siyasi liderler oldu. Devlet kuranlar da oldu, ama hiçbiri bu kadar süre ayakta kalamadı. Büyük bir kurucu, deha. Keşke daha uzun yaşayabilseydi, o zaman Türkiye'nin durumu, çehresi çok daha farklı olabilirdi. Bizim, onun ilkelerini günün şartlarına göre yorumlayarak, geliştirerek büyütmemiz lazım. Atatürk'ün dokunmadığı, işaret etmediği hiçbir şey yok. Bunlara baktığımızda da çok doğru ve bilimsel şeyler. Tanıdıkça, hakkında daha çok şey öğrendikçe hayranlığım artıyor. Nutuk ve hakkında yazılan kitapları okudukça yeniden Atatürk'ü keşfediyorum. Onu anlamaya bizim ömrümüz yetmeyecek. Umarım bizden sonrakiler onu daha da kalıcı kılacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR