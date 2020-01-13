Koca Çınarları duygulandıran etkinlik - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Koca Çınarları duygulandıran etkinlik - Son Dakika

Koca Çınarları duygulandıran etkinlik

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, her yıl Ocak ayının ikinci haftasında düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın önemine vurgu yapmak ve görme engelliler ile kaynaşmayı sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Koca Çınarları duygulandıran etkinlik, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, her yıl Ocak ayının ikinci haftasında düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın önemine vurgu yapmak ve görme engelliler ile kaynaşmayı sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.


Görsem Rehabilitasyon Ritim Grubu ve Görme Engelliler Spor Kulübü ile birlikte Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Koca Çınar müdavimleri, Görsem Rehabilitasyon Ritim Grubu ve Görme Engelliler Spor Kulübü'nün üyeleri ile keyifli zaman geçirdi.


Şarkılarla başlayan etkinlikte, görme engellilerin anlattıkları yaşam hikayeleri Koca Çınar müdavimlerini derinden etkiledi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Engelliler Haftası, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:03 Kaynak: İHA
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