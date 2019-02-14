Son Dakika Haberleri: Koca Çınarların Aşk Hikayesi

Koca Çınarların Aşk Hikayesi

1 saat önce

Kırklareli'nde evlikleri boyunca birçok mutluluk ve hüzne birlikte tanıklık ederek, yarım asrı bir yastıkta geçiren çiftler, birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla gençlere örnek oluyor.

Kırklareli'nde evlikleri boyunca birçok mutluluk ve hüzne birlikte tanıklık ederek, yarım asrı bir yastıkta geçiren çiftler, birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla gençlere örnek oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:10 Kaynak: Youtube

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