Koca Çınarların Aşk Hikayesi

Kırklareli'nde evlikleri boyunca birçok mutluluk ve hüzne birlikte tanıklık ederek, yarım asrı bir yastıkta geçiren çiftler, birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla gençlere örnek oluyor.

Kırklareli'nde evlikleri boyunca birçok mutluluk ve hüzne birlikte tanıklık ederek, yarım asrı bir yastıkta geçiren çiftler, birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla gençlere örnek oluyor.

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