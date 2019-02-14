Koca Çınarların Aşk Hikayesi
1 saat önce
Kırklareli'nde evlikleri boyunca birçok mutluluk ve hüzne birlikte tanıklık ederek, yarım asrı bir yastıkta geçiren çiftler, birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla gençlere örnek oluyor.
Kırklareli'nde evlikleri boyunca birçok mutluluk ve hüzne birlikte tanıklık ederek, yarım asrı bir yastıkta geçiren çiftler, birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla gençlere örnek oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:10 Kaynak: Youtube
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