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Koca: "(Çinli kadın yolcu) Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz...
6 saat önce
Koca: "(Çinli kadın yolcu) Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı, talebi üzerine bu sabah Çin'e gönderdik.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:12 Kaynak: AA
Koca: "(Çinli kadın yolcu) Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı, talebi üzerine bu sabah Çin'e gönderdik."
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