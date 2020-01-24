Koca: "(Çinli kadın yolcu) Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koca: '(Çinli kadın yolcu) Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz... - Son Dakika

Koca: "(Çinli kadın yolcu) Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz...

6 saat önce

Koca: "(Çinli kadın yolcu) Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı, talebi üzerine bu sabah Çin'e gönderdik.

Koca:

Koca: "(Çinli kadın yolcu) Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı, talebi üzerine bu sabah Çin'e gönderdik."

Çin Halk Cumhuriyeti, Sabah, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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