Koca'dan 'LGS' ve 'YKS' açıklaması: Cumhurbaşkanımız, sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı verdi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gidiş ve dönüş saatlerinde, dışarıda yoğunluk olmaması için sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından hatırlattı. Bakan Koca, mesajında, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.

ANKARA, -