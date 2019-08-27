Son Dakika Haberleri: Koca dehşeti bitmek bilmiyor...Tartıştığı eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü
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Koca dehşeti bitmek bilmiyor...Tartıştığı eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

36 dakika önce

Koca dehşeti bitmek bilmiyor.

Koca dehşeti bitmek bilmiyor...Tartıştığı eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, bir yıl önce evlendiği eşini başındaki eşarpla boş arazide boğarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Toros Mahallesinde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, eski eşinden 3 çocuk babası olan Alaaddin Karasu, yaklaşık bir yıl önce eski eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Gülsüm Karasu ile evlendi. Karasu çifti gece saatlerinde Toros Mahallesindeki toplu konutlarda bulunan evlerine doğru yürüyerek gittikleri sırada henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma yaşadı. Boş arazide yaşanan tartışma sırasında Alaaddin Karasu, başındaki eşarpla Gülsüm Karasu'yu boğarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı. Alaaddin Karasu saat 03.00 sıralarında polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Polis ekipleri hemen harekete geçerek Karasu'nun verdiği adrese gittiğinde Gülsüm Karasu'yu cansız şekilde buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karasu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ereğli, Karasu, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
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