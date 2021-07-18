Koca dehşeti bitmiyor! Eşini ayaklarından vurdu, aynı silahla kendi canına kıydı - Son Dakika

Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ümit C. (32) ile eşi Şehriban C. (31) arasında ailevi mesele yüzünden tartışma çıktı.

EŞİNİ YARALAYIP KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Ümit C. eşinin ayaklarına tabanca ile ateş ettikten sonra kendi başına silahla ateş ederek yaşamına son verdi. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil ambulansı, eşini ayağından vurduktan sonra kendi başına silahla ateş eden şahsın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Hastaneye kaldırılan yaralı Ş.C.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya başladı.