Koca dehşetine maruz kalan Saime Akkkurt şiddetini akrabası anlattı

MARDİN - Saime Akkurt'un yakın akrabası olan E.E. 11 çocuk annesi kadının 20 yıldır eşinden şiddet gördüğünü ifade ederek "Şuan kadını kurtardığımız için tüm çevremiz, eşi ve akrabaları tarafından tehdit ediliyor" dedi.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Taşköy'de yaşayan 11 çocuk annesi Saime Akkurt eşi tarafından öldüresiye dövülerek darp edildiği iddiası ile bir aydır verdiği yaşam mücadelesi kazandı. Eşi Medeni Akkurt merdivenlerden düştüğünü doktorlara söylemişti. Doktorların yaptığı inceleme sonrasına dayak yediği tespit edilen Akkurt, Midyat Devlet Hastanesinin ardından Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelerde verdiği yaşam mücadelesini 25 gün sonra kazanarak yeniden Midyat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bugün taburcu edilen Saime Akkurt'un yakın akrabası E.E. 11 çocuk annesi Akkurt'un eşinin hala serbest dolaştığını ve yeni bir Emine Bulut cinayeti yaşamak istemediklerini söyledi. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni Akkurt sorgusunun ardından serbest bırakılırken Saime Akkurt 25 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazanarak hastaneden eşinin yakın akrabaları tarafından taburcu edildi.



"İkinci Emine Bulut olmasın"

Yaşanan olaylarla ilgili konuşan E.E. Saime Akkurt'u eşi Medeni Akkurt ve yakın akrabalarından kurtardıkları gerekçesi ile tehdit aldıklarını ifade etti. E.E. "20 seneden beri ilk günden beri şiddet görüyor. Rahmetli annesine söylüyor. Annesinin elinden bir şey gelmiyor babasına söylüyor babası 'Eşindir sever de döver de' diyor. Severek evlendi eşi ile. 11 çocuğu var en büyüğü 18 yaşında en küçüğü 6 aylıktır. Ben kadını görünce ben erkekliğimden utandım" dedi.

E.E. kadının kocası tarafından bütün köye deli olduğunu yaydığını ifade ederek "Kadın olay günü namazlık üstünde kocasına yalvarıyor. Kadını çocukları önünde dövüyor sonra çocukları dışarı çıkarıyor kafasına vura vura bırakıyor. Tek amacı onu öldürmek. Kadını odaya istiyor 5-6 saat odaya kilitliyor ve kadının kocası çocuklarına anneniz sizinle şakalaşıyor diyor. Kasten uyuyor şakası yapıyor diyor. Sonradan kadının komşuları kadını Midyat Devlet Hastanesine götürüyor. Kadın Mardin'e sev edildi 25 gün yoğun bakımda kaldı. Diyarbakır Tıp Fakültesine yönlendiriyor. Diyarbakır'da eşi doktorlara eşimin ailesi beni ve eşimi öldürecek diye ifade veriyor. Gizliden hastaneden çıkarıyor Midyat'a götürüyor. Kimsenin haberi yok. İkinci Emine Bulut olmasın dedim. Sağolsun amca çocukları ona sahip çıktı. Bizim uğraşımız boşa gidiyor adam dışarı da ve etrafı tehdit ediyor" dedi.