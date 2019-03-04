Koca Dehşetini Yaşayan Sakine: Hayatımı Havaya Ateş Eden Kadına Borçluyum

ÇORUM'da, sokak ortasında boşanma aşamasındaki 5 yıllık eşi Muzaffer B.'nin (43) bıçaklı saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Sakine B. (28), yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

ÇORUM'da, sokak ortasında boşanma aşamasındaki 5 yıllık eşi Muzaffer B.'nin (43) bıçaklı saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Sakine B. (28), yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Saldırı anında bir kadının kurusıkı tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kocasının kaçtığını belirten Sakine B., "Bana saldırdı, yere düştüm. Vuruyor sandım, meğerse bıçaklıyormuş. Kanlar içinde kalmıştım. Silah sesi duydum, o kaçıp gitti. Hayatımı, havaya ateş eden o kadına borçluyum" dedi.



Olay, 23 Şubat'ta Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Kentte bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sakine B., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Muzaffer B. ile sokakta karşılaştı. Boşanma davası süren çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muzaffer B., eşi Sakine B.'yi bıçaklayarak 28 yerinden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen 2 çocuk annesi Sakine B., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Muzaffer B. ise tutuklandı.



DEHŞET ANLARINI ANLATTI



Olayla ilgili soruşturmanın sürerken, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Sakine B., sokak ortasında yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olayı gören bir kadının kurusıkı tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kocasının kaçtığını belirten Sakine B., şunları anlattı:



"Bir süre önce Muzaffer B. ile yollarımızı ayırdık, anlaşmalı boşanma davası açtık. Evime gitmek üzere yola çıktım. Muzaffer B., ara sokağa geldiğimde bana saldırdı, yere düştüm. Bana vuruyor sandım, meğerse beni bıçaklıyormuş. Üstüm başım kan içinde kalmıştı. Sonra bir silah sesi duydum, o kaçıp gitti. Etrafımda insanlar toplanmaya başladı. 'Ambulans çağırın, polise haber verin' diyorlardı. Ambulans geldi. Canım çok yanıyordu. Hastaneye götürüldüm. Sonrasını pek hatırlamıyorum. 5 yıl mutfakta yemek yapmakta kullandığım ekmek bıçağı ile beni öldürmeye kalkışmış. Bıçaklarken ağzımı açıp tek bir laf bile edemedim. Eğer ben şimdi yaşıyorsam, bıçaklama anına tanık olan çevredeki bir kadına hayatımı borçluyum. Saldırıyı gören o adını bilmediğim kadın, kurusıkı tabancayla havaya ateş açmış, Muzaffer B. de bırakıp kaçmış. Allah o kadından razı olsun."



'YANINDA OLACAĞIZ'



Öte yandan, söyleşi programında Çorum'a gelen yazar aktivist Feyza Altun da saldırıya uğrayan kadını tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyaretle ve olayla ilgili konuşan Altun, yaşananları kınadıklarını belirterek, "15 Mart'ta çiftin boşanma duruşma günü var. Bu kişi 'Öyle bir şey yapacağım ki, Çorum beni konuşacak ve sen 15 Mart'ı göremeyeceksin' diyor. ve çok sayıda bıçak darbesi ile kadın kardeşimize öldürme kastıyla saldırıyor. Biz artık Sakine'ye ulaştık ve yetiştik. Bizim yanında olamadığımız, göremediğimiz milyonlarca Sakine var. Biz kadınlar artık hep Sakine'nin yanında olacağız" diye konuştu.



CHP Çorum Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke ise tepki gösterdiği saldırıda hayatta kalan Sakine B.'ye destek olacaklarını ifade ederek, olayın da takipçisi olacaklarını söyledi. - Çorum

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Koca Dehşetini Yaşayan Sakine: Hayatımı Havaya Ateş Eden Kadına Borçluyum

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