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Koca: "Devletimizin güçlü olduğunun, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız...
6 saat önce
Koca: "Devletimizin güçlü olduğunun, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızın altını çizmek istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:36 Kaynak: AA
Koca: "Devletimizin güçlü olduğunun, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızın altını çizmek istiyorum."
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