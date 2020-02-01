Koca: "Devletimizin güçlü olduğunun, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız... - Son Dakika
Son Dakika Politika Koca: 'Devletimizin güçlü olduğunun, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız... - Son Dakika

Koca: "Devletimizin güçlü olduğunun, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız...

6 saat önce

Koca: "Devletimizin güçlü olduğunun, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızın altını çizmek istiyorum.

Koca:

Koca: "Devletimizin güçlü olduğunun, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızın altını çizmek istiyorum."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Çin'den getirilen vatandaşların götürüleceği hastane belli oldu
Son düzenleme ile yetkileri artırılan bekçiler ne kadar maaş alıyor? Ünlü YouTuber, koronavirüsü inceleyerek video çekmek için Çin'e gitti Son Dakika: Vuhan'daki Türkler eve döndü! 42 kişiyi taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 04:03:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koca: "Devletimizin güçlü olduğunun, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]