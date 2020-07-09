Koca: "DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Kovid-19 kapsamındaki güncel... - Son Dakika

Koca: "DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Kovid-19 kapsamındaki güncel...
Koca: "DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Kovid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir.
Koca: "DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Kovid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir."
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:33 Kaynak: AA
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