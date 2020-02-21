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Koca: "Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden...
6 saat önce
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:52 Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı. (1)
Koca: "Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor."
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