Koca: "(Elazığ depremi) 49 hastamızdan yoğun bakım şartlarında tedavi edilen 4 hastamız var" -... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: '(Elazığ depremi) 49 hastamızdan yoğun bakım şartlarında tedavi edilen 4 hastamız var' -... - Son Dakika

Koca: "(Elazığ depremi) 49 hastamızdan yoğun bakım şartlarında tedavi edilen 4 hastamız var" -...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Erzincan depremi) 49 hastamızdan yoğun bakım şartlarında tedavi edilen 4 hastamız var" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: " (Erzincan depremi) 49 hastamızdan yoğun bakım şartlarında tedavi edilen 4 hastamız var" dedi. (3)

Koca: (Elazığ depremi) 49 hastamızdan yoğun bakım şartlarında tedavi edilen 4 hastamız var -...

fahrettin koca, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:05 Kaynak: AA
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