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Koca: "(Elazığ depremi) 49 hastamızdan yoğun bakım şartlarında tedavi edilen 4 hastamız var" -...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Erzincan depremi) 49 hastamızdan yoğun bakım şartlarında tedavi edilen 4 hastamız var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:05 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: " (Erzincan depremi) 49 hastamızdan yoğun bakım şartlarında tedavi edilen 4 hastamız var" dedi. (3)
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