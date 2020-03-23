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Koca: "En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar."
6 saat önce
Koca: "En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar."
Koca: "En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:42 Kaynak: AA
Son Dakika Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı