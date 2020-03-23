Koca: "En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın