Koca: "En son kurtarılan iki vatandaşımızın genel durumları iyi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'En son kurtarılan iki vatandaşımızın genel durumları iyi' - Son Dakika

Koca: "En son kurtarılan iki vatandaşımızın genel durumları iyi"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilikte açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilikte açıklama yaptı. (2)

Koca: En son kurtarılan iki vatandaşımızın genel durumları iyi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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