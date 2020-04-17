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Koca: "(Ercüment Ovalı'nın açıklaması) Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya...
7 saat önce
Koca: "(Ercüment Ovalı'nın açıklaması) Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz."
Koca: "( Ercüment Ovalı'nın açıklaması) Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz."
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:02 Kaynak: AA
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