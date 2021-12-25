Üye Girişi
Son dakika haber! KOCA, EVLERİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Son dakika haber! KOCA, EVLERİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

25.12.2021 22:59

Bir son dakika haberine göre RİZE'de Adem (68) ve eşi Nebahat Özdemir (57) yaşadıkları, apartman dairesinde silahla öldürülmüş halde ölü bulundu.

RİZE'de Adem (68) ve eşi Nebahat Özdemir (57) yaşadıkları, apartman dairesinde silahla öldürülmüş halde ölü bulundu. Çiftin, ölüm nedeni araştırılıyor.

Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinde oturan Adem-Nebahat Özdemir çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine akşam saatlerinde adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kapısını çilingir yardımıyla açtıkları eve girdi. Evin salonunda hareketsiz yattıkları görülen Özdemir çiftinin, yapılan kontrollerde silahla vurularak öldüğü belirlendi. Cansız bedenleri bulunan ciftin yanında tabanca da bulunurken, olayın nasıl gerçekleştiği araştırılıyor. Çiftin cesedleri, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! KOCA, EVLERİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! KOCA, EVLERİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! KOCA, EVLERİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

YORUMLAR
500

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KOCA, EVLERİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


Yılbaşında kar yağacak mı? Merak edilen soruya Meteoroji'den haritalı cevap Yılbaşında kar yağacak mı? Merak edilen soruya Meteoroji'den haritalı cevap         
22:58
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına cevap İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına cevap         
21:27
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar         
20:29
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
22:58 Yılbaşında kar yağacak mı? Merak edilen soruya Meteoroji'den haritalı cevap
22:48 Futbol dünyasını üzen ölüm! Arkadaşları soyunma odası koridorunda hüngür hüngür ağladı
22:44 Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi
22:19 Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
22:17 Fenerbahçe, taraftarı dinledi! Yıldız futbolcu kamp kadrosuna alınmadı
22:12 Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da katliam yaşandı: 30 yanmış ceset bulundu
21:47 Canlı yayında gerginlik! "Sormanız ayıp" diyen Hasan Ali'ye Güntekin Onay'dan olay cevap
21:40 İki sapık 15 yaşındaki kızı taciz etti; biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı
21:28 Fenerbahçe'nin skorunu geride bıraktı! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti
21:27 İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına cevap
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 23:10:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! KOCA, EVLERİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement