koca evlerinde uğradıkları silahlı ve bıçaklı saldırıda yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

koca evlerinde uğradıkları silahlı ve bıçaklı saldırıda yaralandı

17.07.2022 18:33
koca evlerinde uğradıkları silahlı ve bıçaklı saldırıda yaralandı

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde Aytekin (32) ve eşi Eda Y. (27), evlerinde uğradıkları, tabanca ve bıçaklı saldırıda yaralandı.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde Aytekin (32) ve eşi Eda Y. (27), evlerinde uğradıkları, tabanca ve bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, saat 16: 00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aytekin ve Eda Y. çiftinin evine gelen kimliği belirsiz bir kişi, zili çalıp tabanca zoruyla içeri girdi. Eve giren şüpheli, tabancayla Aytekin Y.'yi vururken, bıçakla da Eda Yakar'ı yaraladı. Şüpheli, daha sonra evden kaçtı. Bu arada sesleri duyan apartman sakinleri eve gelince karı-kocayı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çift, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.


YORUMLAR
500
Adana'da evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı Adana'da evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı Eve gelip karı-kocayı yaralayıp kaçtı Eve gelip karı-kocayı yaralayıp kaçtı
Kaynak: DHA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel koca evlerinde uğradıkları silahlı ve bıçaklı saldırıda yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:30 Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti!
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
17:19 Bakan Süleyman Soylu adını söylemeden İmamoğlu'na yüklendi: Şov değil işimizi yapıyoruz
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 18:40:36. #1.13#
SON DAKİKA: koca evlerinde uğradıkları silahlı ve bıçaklı saldırıda yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement