Koca: "Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni verilerin değerlendirmesiyle bu grupta da kullanılmasının önünde... - Son Dakika

Koca: "Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni verilerin değerlendirmesiyle bu grupta da kullanılmasının önünde...
08.01.2021 00:09
Koca: "Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni verilerin değerlendirmesiyle bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır.
Koca: "Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni verilerin değerlendirmesiyle bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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