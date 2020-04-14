Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)

Sağlık Bakanı Koca: "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun somut işaretidir."

Sağlık Bakanı Koca: "Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir."

Koca: "Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır."

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür."

Sağlık Bakanı Koca: "Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır."