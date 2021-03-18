Koca: "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin."
18.03.2021 00:25
Koca: "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak.
Koca: "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin."
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Koca: 'Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin.' - Son Dakika
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