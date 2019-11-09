'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik'
7 saat önce
Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videosunda, 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik' mesajı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:01 Kaynak: DHA
Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videosunda, 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik' mesajı verildi. THY'nin sosyal medya hesabı üzerinden 10 Kasım'a özel bir video paylaşıldı. 38 saniyelik videoda bulutların üzerinde 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel bir mavi göremedik mesajı verilerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum Sivas'ta bir kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur