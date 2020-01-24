Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz' - Son Dakika

Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklamasında bulundu. (2)

Koca: Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Korkulacak bir duyum almadık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ Sivrice'de 4-5 yıkık bina var, can kaybı söz konusu değil Son Dakika: Sivrice Belediye Başkanı: Çatlaklar var, çöken ev bilgisi gelmedi. Eşyaların üzerine düşmesi sonucu yaralananlar var Elazığ'daki 6.5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 21:43:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]