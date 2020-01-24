Son Dakika › Güncel › Koca: 'Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz' - Son Dakika
Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:07 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklamasında bulundu. (2)
Son Dakika Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Korkulacak bir duyum almadık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ Sivrice'de 4-5 yıkık bina var, can kaybı söz konusu değil Son Dakika: Sivrice Belediye Başkanı: Çatlaklar var, çöken ev bilgisi gelmedi. Eşyaların üzerine düşmesi sonucu yaralananlar var Elazığ'daki 6.5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler